O jogador Abdullah Matuq do Al Shabab foi expulso depois de ter cuspido perto do juiz da partida. Após o apito final, como é possível ver no vídeo, o jogador da conjunto da liga saudita teve um dialogo, aparentemente, «quente» com o árbitro.

No final da conversa, quando se dirigia em direção ao balneário, o jogador de 22 anos virou-se e cuspiu, quase acertando no árbitro.

O momento não passou despercebido e Abdullah Matuq foi chamado para ser expulso, já depois do fim do jogo.

Veja aqui:

