Internacional
Há 1h e 0min
VÍDEO: jogador é expulso depois de cuspir na direção do árbitro
Abdullah Matuq foi expulso após o apito final
AL
Abdullah Matuq foi expulso após o apito final
AL
O jogador Abdullah Matuq do Al Shabab foi expulso depois de ter cuspido perto do juiz da partida. Após o apito final, como é possível ver no vídeo, o jogador da conjunto da liga saudita teve um dialogo, aparentemente, «quente» com o árbitro.
No final da conversa, quando se dirigia em direção ao balneário, o jogador de 22 anos virou-se e cuspiu, quase acertando no árbitro.
O momento não passou despercebido e Abdullah Matuq foi chamado para ser expulso, já depois do fim do jogo.
Veja aqui:
At the final whistle, the referee turned the yellow card into a red card after Abdullah Maatouq, a player from Al Shabab, spat in front of him. 😳— Seskinho (@Seskinho9) January 10, 2026
He’s instinct Almost got him
pic.twitter.com/qQI8lxMRD0
Continuar a ler
NOTÍCIAS MAIS LIDAS