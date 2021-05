Estreia de sonho para José Morais no Al-Hilal: em casa do Al-Shabab, a nova equipa do técnico português goleou (5-1) e isolou-se na liderança do campeonato saudita, descolando precisamente do adversário desta sexta-feira.

Além do treinador de 55 anos, houve outro português em destaque: Fábio Martins fez o empate para o conjunto visitado aos cinco minutos, assistido pelo ex-FC Porto Lichnovsky, e respondeu da melhor maneira ao golo inaugurar de Bafetimbi Gomis, logo aos três minutos.

Pouco antes da meia-hora, Gomis bisou de penálti, e em cima do intervalo, Luciano Vietto, antigo avançado do Sporting, fez o 3-1, já depois de Ever Banega ter deixado o Al-Shabab reduzido a dez unidades.

Com mais um, o Al-Hilal chegou à goleada, com golos de Al Dawsari (assistido pelo ex-Benfica Carrillo), aos 66 minutos, e de Kanoo, aos 84 minutos.