VÍDEO: Kanté guia Al Ittihad de Conceição ao regresso às vitórias na Arábia
Internacional francês marca e assiste no triunfo por 2-1 frente ao aflito Al Okhdood
Internacional francês marca e assiste no triunfo por 2-1 frente ao aflito Al Okhdood
Autor de um golo e de uma assistência, ainda que involuntária, o internacional francês N’Golo Kanté foi a figura no regresso às vitórias do Al Ittihad, de Sérgio Conceição, na Liga saudita, quatro jornadas depois.
Frente ao penúltimo classificado Al Okhdood, a equipa de Jeddah dominou por completo, como seria de esperar, e venceu por 2-1, no fecho da 18.ª ronda.
Houssem Aouar, aos 12 minutos, e Kanté, perto do intervalo, construíram uma vantagem de dois golos para o Al Ittihad, que Burak Ince encurtou no arranque do segundo tempo, sem com isso conseguir colocar em causa o triunfo da equipa que contou com o português Danilo Pereira no onze inicial.
Um empate e duas derrotas depois, o Al Ittihad volta aos triunfos e chega aos 30 pontos na Liga saudita, recuperando o sexto lugar perdido durante dois dias para o Al Ettifaq. Por seu turno, o Al Okhdood mantém os nove pontos, e o penúltimo posto, com que entrou na 18.ª jornada.