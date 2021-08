O Al-Hilal venceu com reviravolta ao Al-Taawon (2-1), esta sexta-feira, numa partida a contar para a segunda jornada da Liga saudita.



O conjunto orientado por Leonardo Jardim terminou a primeira parte em desvantagem no marcador por culpa de um golo do camaronês Tawamba. A equipa do técnico português acabou por chegar ao triunfo nos dez minutos finais: o ex-FC Porto Marega marcou de cabeça a passe de Al Shahran e o sul-coreano Hyun-Soo Jang consumou a reviravolta já nos descontos.



Refira-se que os dois antigos jogadores do Sporting, Vietto e Matheus Pereira, entraram ambos aos 84 minutos. O Al Hilal é líder isolado do campeonato saudita com seis pontos em dois jogos ainda que à condição, visto que Al-Ettifaq e Al Feiha ainda não jogaram.



O golo de Marega: