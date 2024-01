Ainda antes da meia-final da Supertaça espanhola, entre Real Madrid e Atlético, que se disputa na Arábia Saudita, cumpriu-se um minuto de silêncio pela morte de Franz Beckenbauer, mas o momento não foi respeitado.

No Parque Al Awwal, em Riade, ouviram-se assobios quando o árbitro do encontro apitou para o início do minuto de silêncio, sendo que o «protesto» terminou assim que o momento de homenagem acabou.

Ora veja: