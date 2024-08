Mitrovic. Aleksandar Mitrović.



O internacional sérvio foi a figura da reviravolta do Al Hilal frente ao Damac (3-2) e não só evitou que o Jesus perdesse pontos como garantiu que este continua com registo 100 por cento vitorioso na Liga saudita.



Ainda sem Cancelo, o campeão saudita dominou a partida na primeira parte. No entanto, o emblema de Riade nunca acelerou muito o jogo, o que acaba por ser justificado pelo calor que se fazia sentir. Ainda assim, o golo do Al Hilal surgiu ao cair da primeira parte por intermédio de Mitrovic que, de cabeça, aproveitou uma bola perdida na área.



Invicto na Liga saudita desde maio de 2023, o Al Hilal esteve perto de perder esse registo de invencibilidade. Ninguém previa, de resto, que o Damac fosse capaz de virar a partida no arranque da segunda parte com dois golos em quatro minutos. É a imprevisibilidade que torna o futebol bonito, não é?



Kamano foi o autor do 1-1. Um golo feliz, de resto, uma vez que o guineense caiu antes do remate e acabou por fazer um chapéu perfeito a Bounou.



Apática, a equipa de Jesus ficou a ver jogar e Diallo, goleador recrutado para esta temporada pelo Damac, assinou o 2-1 para espanto do técnico português.



Ainda sem Cancelo, Jesus lançou no jogo Al Shahrani e Al Juwayr e acabou por ser feliz nas trocas. De um canto cobrado por Rúben Neves, o guarda-redes do Damac, o romeno, Nita não segurou e Al Juwayr fez o empate.



Empolgado pelo 2-2, o Al Hilal «carregou» à procura do triunfo. E o herói apareceu quando o campeão mais precisava: Mitrovic, oportuno, surgiu solto na área e finalizou um cruzamento da esquerda com um toque de classe.



Foi preciso aguardar pela decisão do VAR quanto à legalidade do lance, mas acabou por contar mesmo. E Mitrovic chegou ao sétimo golo em três jogos na temporada, um registo novável. Jesus agradece.