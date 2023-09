Há um novo líder no campeonato da Arábia Saudita: o Al Ittihad.

Depois do empate do Al Hilal, de Jorge Jesus, a equipa de Nuno Espírito Santo (sem Jota e Benzema) venceu na receção ao Al Fateh, por 2-1, e assumiu a liderança da tabela classificativa.

A formação de Slaven Bilic até entrou melhor e adiantou-se no marcador à meira-hora de jogo, por intermédio de Saadane.

No entanto, e à boleia de Kanté, o conjunto da casa deu a volta: o internacional francês assistiu Romarinho para o 1-1, aos 38 minutos, e fez ele o 2-1 nos descontos, com um golaço de fazer levantar o estádio.

Decorridas sete jornadas, o Al Ittihad é agora líder do campeonato saudita, com 18 pontos, mais um do que o Al Hilal.