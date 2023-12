O Al Hilal, de Jorge Jesus, está a dominar a liga saudita, mesmo sem Neymar. Mas poderia estar melhor se contasse com o craque brasileiro.

Neymar lesionou-se com gravidade há dois meses, tendo de ser operado ao ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

O trabalho de recuperação é duro e o jogador partilhou nas redes sociais imagens desse trabalho de fisioterapia, acompanhadas por uma mensagem.

«Sem dor não há cura. Sem quedas não há virtude no levantar. E sem dificuldades não há superação. Sigo na luta», escreveu o craque brasileiro.

Neymar só deve regressar dentro de quatro meses, depois de ter sido operado no início de novembro, no Brasil.

Tinha-se lesionado a 17 de outubro, no jogo da seleção brasileira com o Uruguai, no apuramento para o Mundial 2026.