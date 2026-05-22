Cristiano Ronaldo conquistou, na passada quinta-feira, o primeiro campeonato saudita desde que chegou ao Al Nassr. No final do jogo, Bento desabafou com o português e agradeceu o apoio por parte do capitão.

Segundo um especialista em leitura labial, o guardião pediu desculpa pelo erro clamoroso frente ao Al Hilal que, recorde-se, concedeu o empate à equipa de Rúben Neves num dos últimos lances do encontro, adiando a decisão do campeonato para a última jornada do campeonato.

«Obrigado, mereces muito. Obrigado pelo apoio, só queria agradecer. Peço desculpa», terá dito, numa clara referência ao erro cometido no jogo passado.

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