Num duelo entre dois treinadores portugueses, o Al Najma e o Al Fateh, de Mário Silva e José Gomes, empataram a uma bola, no arranque da 16.ª jornada da Liga saudita.

Os visitantes marcaram primeiro, aos 12 minutos, por Abdullah Al Anazi, assistido por Zaydou Youssouf (ex-Famalicão), mas viram o adversário repor a igualdade à entrada para o derradeiro quarto de hora com um belo golo de Ali Jasim. O avançado iraquiano ficou perto da reviravolta pouco depois, quando acertou no ferro da baliza do Al Fateh.

O Al Najma, que ainda não conseguiu vencer na Liga saudita, fecha a classificação com apenas três pontos somados. Já o Al Fateh vive a melhor fase da época, com cinco vitórias e um empate nos últimos seis jogos, e segue a meio da tabela com 21 pontos.

Também esta sexta-feira, Pedro Rebocho fez duas assistências na goleada do Al Khaleej, por 4-1, frente ao aflito Al Okhdood. Joshua King (37m) abriu o marcador, mas a figura do jogo foi o grego Georgios Masouras, que completou um hat-trick (50, 77 e 80m), os dois primeiros a passe do lateral-esquerdo português. Os visitantes reduziram no tempo de compensação.

O Al Khaleej somou a terceira vitória consecutiva no campeonato e ultrapassou, à condição, o Al Etiffaq na sétima posição. Às 17h30, a equipa da cidade de Dammam mede forças com o Al Ittihad, de Sérgio Conceição, Danilo Pereira e Roger Fernandes.