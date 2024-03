O Al Nassr, de Luís Castro, goleou, em casa, o Al Tai por 5-1 e regressou às vitórias na Liga Saudita. Cristiano Ronaldo e Otávio foram titulares na equipa do treinador português, tal como Alfa Semedo, antigo jogador do Benfica, no conjunto visitante.

Aos 20 minutos, Otávio queria cruzar para Brozovic, que não conseguiu desviar, mas a bola acabou dentro da baliza do Al Tai, que chegou ao empate logo a seguir, num grande momento de Misidjan.

O camisola 10 da equipa forasteira sentou Brozovic e atirou fora do alcance de Ospina. Só que Misidjan borrou a pintura aos 36 minutos, quando viu o segundo cartão amarelo e o respetivo cartão vermelho.

Em superioridade numérica, o Al Nassr aproveitou para chegar a nova vantagem mesmo em cima do intervalo por Ghareeb e na segunda parte foi a vez de Cristiano Ronaldo aparecer em ação.

O internacional português bisou no espaço de três minutos e ainda foi a tempo de completar o «hat-trick» no encontro, que valeu o regresso às vitórias do Al Nassr.

Com este triunfo, a equipa de Luís Castro, Otávio e Cristiano Ronaldo passa a somar 59 pontos, menos 12 do que o líder Al Hilal, de Jorge Jesus e Rúben Neves.