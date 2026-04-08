Há 21 min
VÍDEO: Sérgio Conceição abandona conferência furioso com jornalista
Técnico português foi questionado sobre o futuro, depois da derrota frente ao Neom
Depois da derrota do Al Ittihad frente ao Neom, Sérgio Conceição foi questionado sobre o seu futuro no comando técnico da formação saudita. Contudo, o treinador português não gostou e decidiu abandonar a conferência de imprensa.
No vídeo é possível ver o treinador a perguntar ao jornalista se «quer falar do jogo», no entanto como o foco da questão era relativamente ao seu futuro, Sérgio Conceição abandonou a sala de imprensa.
Ora veja o momento:
O Al Ittihad, recorde-se, vive uma fase negra na temporada e soma apenas uma vitória em quatro jogos. No que toca à tabela classificativa, a equipa de Sérgio Conceição ocupa o sexto lugar com 45 pontos.
