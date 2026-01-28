O Al Ahli isolou-se, à condição, na segunda posição da Liga saudita, na sequência da goleada por 4-0 frente ao Al Ettifaq, esta quarta-feira, no arranque da 19.ª jornada.

O internacional inglês Ivan Toney foi a figura do encontro, ao ter completado um hat-trick (17, 27 e 83m, os dois últimos de penálti) e assistido para o restante golo, apontado por Atangana (64m). O ex-FC Porto, Galeno, foi titular na equipa de Jeddah.

Confira os resultados e a classificação da Liga saudita

Quem também venceu esta quarta-feira foi o Al Fayha, orientado pelo português Pedro Emanuel, que bateu o Al Khaleej, do lateral-esquerdo Pedro Rebocho, por 3-1.

O jogo ficou resolvido na primeira parte, com um autogolo de Al Sutan (18m) e os tentos de Chris Smalling (38m) e Sakala (42m), este a passe de Alfa Semedo. Ao minuto 80, Masouras reduziu para os visitantes.

Na última posição da Liga saudita, e ainda sem qualquer triunfo somado, segue o Al Najma, de Mário Silva, que esta quarta-feira empatou com o Al Riyadh (1-1), num duelo de aflitos.

O médio português Tozé assistiu para o golo do Al Riyadh, apontado por Sultan Haroun (20m), tendo David Tijanic reposto a igualdade no início da segunda parte.

