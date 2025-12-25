É Natal, mas nem por isso o futebol está parado pelo mundo e houve portugueses em ação nos três jogos disputados na Liga Saudita neste dia 25.

Nesta quinta-feira, o mais feliz com o resultado foi mesmo Luís Maximino. O guarda-redes foi titular na vitória, por 2-1, do NEOM sobre o Al-Najma, comandado pelo técnico Mário Silva.

Já o Al Riyadh, com o médio Tozé a titular e a jogar os 90 minutos, perdeu, por 2-0, na receção ao Al Ettifaq.

Por sua vez, noutro duelo entre portugueses, o Al Hazem, com Bruno Varela na baliza e Fábio Martins a meio campo [na foto], ambos titulares, não foi além de um nulo na visita ao Al Fayha, comandado por Pedro Emanuel, com Alfa Semedo no onze inicial.

Confira os resultados e a classificação da Liga Saudita