Sapir Berman fez história ao tornar-se na primeira transexual a dirigir um jogo da Liga israelita entre o Hapoel Haifa e o Beitar Jerusalém.



A mudança foi anunciada por Berman no final de abril e recebeu o total apoio da Federação israelita de Futebol.



«Sempre me vi com uma mulher desde tenra idade. No início não sabia como chamar a isto, mas sempre senti atração por coisas femininas. Existia uma certa inveja de outras mulheres, e vivia com isso», referiu, citado pelo jornal «Times of Israel».



«Fui bem-sucedido como homem tanto na associação de árbitros, na escola ou com as mulheres. Para a minha família eu era um homem, mas quando estava sozinha, era uma mulher. Decidi separar as coisas porque achei que a sociedade não me aceitaria e que não estaria do meu lado. Vivi assim 26 anos», acrescentou.

Berman explicou por que razão ganhou coragem para se assumir. «No final, decidi assumir-me e mostrar ao mundo quem era. Primeiro pelo meu bem-estar, mas também por aqueles que gostam de mim que não me queriam ver a sofrer», esclareceu.



De resto, a Federação israelita de Futebol celebrou a coragem de Berman em assumir-se. «Estamos tão orgulhosos!», escreveu nas redes sociais.