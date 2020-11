O árbitro português Artur Soares Dias foi nomeado para dirigir o encontro Sevilha-Chelsea, da quinta jornada do grupo E da Liga dos Campeões, agendado para as 20 horas de quarta-feira, no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán.

Soares Dias vai ser auxiliado por Rui Licínio e Paulo Soares e Hugo Miguel será o quarto árbitro. No vídeo-árbitro vai estar Tiago Martins, assistido por Luís Godinho.

Espanhóis e ingleses já estão apurados para os oitavos de final. Têm dez pontos cada e este encontro pode definir o vencedor do grupo, em caso de vitória de uma das equipas.

Há ainda outra nomeação portuguesa para esta semana: Sandra Bastos vai apitar o Turquia-Rússia desta terça-feira, de qualificação para o Europeu feminino.