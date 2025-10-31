O Conselho de Disciplina do Futebol Profissional (PFDK) da Federação Turca de Futebol (TFF) anunciou, esta sexta-feira, a suspensão de 149 árbitros, com castigos entre os oito e os 12 meses, na sequência de participações ativas em apostas desportivas.

A variação na duração das suspensões de cada um dos árbitros - cujos nomes foram publicados um a um pelo PFDK, em comunicado no sítio oficial da TFF - levam «em consideração a intensidade» e a «gravidade» das ações e o «ato de aposta» de cada árbitro.

Há ainda mais três árbitros que continuam a ser investigados «devido à ação de apostas», indica o mesmo comunicado, que frisa também que «os resultados desta decisão podem estar sujeitos a correções formais».

«A arbitragem é uma profissão de honra. Quem quer que seja que manche essa honra nunca mais vai estar envolvido no futebol turco», disse o presidente da TFF, Ibrahim Haciosmanoglu, na quinta-feira.

Na segunda-feira, foi revelado o caso de participação ativa em sítios de apostas por 152 árbitros, sendo que 371 dos 571 árbitros ativos nas ligas profissionais têm pelo menos uma conta nesse tipo de sítios, tal como divulgou Haciosmanoglu.

A TFF também referiu na segunda-feira que, dos 152 árbitros que apostaram, 22 deles (sete árbitros principais e 15 assistentes) são da primeira categoria do futebol turco. O presidente da TFF adiantara, também, que dez árbitros apostaram em mais de 10 mil jogos cada um durante cinco anos, enquanto alguns apostaram apenas uma vez e, alegadamente, um árbitro apostou em 18.227 jogos.

Na Turquia, o canal Habertürk, citando fontes judiciais, adiantou também que estão em curso investigações que envolvem clubes e jogadores, estando sob investigação 3.700 jogadores.