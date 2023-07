A jovem promessa turca Arda Guler foi apresentada esta sexta-feira no Real Madrid e os antigos companheiros do Fenerbahçe não quiseram perder a conferência de imprensa, tendo-se juntado à mesa para assistir ao momento através da televisão.

Entre sorrisos, palmas e olhares atentos, a reação de Yigit Demir foi a mais curiosa. O defesa de 18 anos, que jogou com Arda Guler nos escalões de formação, não conseguiu conter as lágrimas e deixou-se levar pela emoção ao ver o amigo a chegar à elite do futebol.

Ora veja: