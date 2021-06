Vários clubes e futebolistas manifestaram-se, nas últimas horas, contra a decisão da UEFA em desautorizar a iluminação da Arena de Munique, na Alemanha, com as cores do arco-íris.

Precisamente em terras germânicas, o Colónia, clube que disputa a Bundesliga, anunciou, num «sinal de diversidade», que os postes do seu estádio «acenderão as cores do arco-íris», como é possível ver na fotografia principal da peça.

Também os alemães do Wolfsburgo vão seguir a mesma posição e mostraram igualmente uma imagem de como estará o seu estádio, com as cores do arco-íris.

Já o Arminia Bielefeld exibiu uma fotografia do interior do seu estádio, com uma das bandeirolas de canto pintada com as cores do arco-íris.

Em Espanha, o Barcelona reagiu com uma publicação nas redes sociais oficiais, colocando, em pano de fundo do símbolo do clube, a bandeira do arco-íris, que é também, note-se, a bandeira que simboliza o movimento LGBT.

Orgullo y respeto pic.twitter.com/rXSSPF1K19 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) June 22, 2021

Já quanto a futebolistas, um dos que se expressou foi o francês Antoine Griezmann, colocando uma fotomontagem da Arena de Munique com as cores do arco-íris. Recorde-se que Griezmann, ao serviço da seleção de França, já defrontou precisamente a Alemanha e Hungria no Euro 2020.

A recursa da UEFA para a Arena de Munique é justificada com o facto de que «pelos seus estatutos, a UEFA é uma organização política e religiosamente neutra». O recinto do Bayern Munique para o jogo da terceira jornada do grupo F do Euro 2020 seria iluminado com as cores do arco-íris com o objetivo de afirmar o apoio à comunidade LGBT da Hungria, país que aprovou, recentemente, uma lei que proíbe a divulgação de conteúdos sobre orientação sexual a menores de 18 anos.