Três pessoas morreram e dezenas ficaram feridas, na tarde de domingo, depois de caírem do piso superior da bancada do Stade 5 Juillet 1962, casa do MC Alger.

A equipa argelina apenas precisava de um empate para conquistar o oitavo título de campeão nacional da Argélia. No final dos 90 minutos, já com os adeptos a festejar a conquista, o varandim, da bancada do piso superior, cedeu e vários adeptos caíram dezenas de metros.

Depois do incidente as autoridades locais cancelaram a cerimónia de entrega do troféu. Horas depois do incidente os jogadores e membros do staff do MC Alger doaram sangue depois de se aperceberem da gravidade do incidente.

No campeonato argelino, o MC Alger, venceu o título com 15 vitórias, 12 empates e duas derrotas.