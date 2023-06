Um adepto faleceu durante o jogo entre o River Plate e o Defensa y Justicia, da 19.ª jornada da Liga argentina, que se disputava Monumental.



Segundo a imprensa argentina, o adepto do River caiu da bancada mais alta do estádio e quem estava próximo, começou a pedir ajuda às equipas de segurança, relatam os jornais argentinos. Por questões de segurança, o jogo foi suspenso pelo árbitro quando estavam cumpridos 27 minutos.



«A causa da morte foi um traumatismo gravíssimo. A queda foi de aproximadamente 15 metros. Não houve nada a fazer», disse o diretor do Sistema de Atenção Médica de Emergência (SAME), Alberto Crescenti, citado pelo Olé.



A Liga argentina também emitiu um comunicado sobre a tragédia. «O jogo entre o River Plate eo Defensa Y Justicia, que se realizava no Monumental, foi interrompido aos 27 minutos depois do falecimento de um adepto da equipa local.»