Agente de Maradona: «A nossa relação era romântica, só faltou sexo»
Guillermo Coppola, de 76 anos, recorda várias passagens da vida do falecido astro argentino
A vida de Diego Maradona dava não para um filme, mas para uma série de várias temporadas. O mesmo acontece com o seu emblemático agente, Guillermo Coppola, que agora tem direito a uma série de televisão - 'El Representante'.
Nesse âmbito, Coppola, de 76 anos, deu uma entrevista ao jornal italiano Gazzetta dello Sport para recordar o seu relacionamento com Diego Maradona, o seu mais famoso agenciado. Aliás, Coppola renunciou a cerca de 100 futebolistas para representar apenas o astro argentino.
«De 1985 a 1990, a nossa relação foi puramente profissional, marcada por muitos sucessos. Depois, separámo-nos abruptamente e voltámos a reunir-nos após o Mundial de 1994. A partir daí, tudo mudou: nasceu uma relação romântica, uma necessidade de estarmos juntos. Um amor quase físico. Beijávamo-nos, abraçávamo-nos, partilhávamos tudo, espaço e ar. A única coisa que faltava era sexo entre nós, é verdade, mas se isso tivesse acontecido, eu admitiria sem hesitar», garante Coppola.
Uma relação que foi feita de altos e baixos, tal como a carreira de Maradona. Na fase final da vida deste, os dois não se falavam.
«A sua frase mais bonita para mim foi 'és a bola da minha vida', porque o mundo sabe o quanto ele amava a bola. No entanto, houve uma altura em que me tornei o principal inimigo, ele disse que eu tinha roubado o dinheiro das suas filhas. E o que fiz quando me deparei com essas acusações? Entreguei-me. Não faltava nada, nem mesmo um dólar», recorda o empresário.
Coppola elegeu o casamento, o nascimento das filhas e a descoberta de Nápoles como os melhores momentos da vida de Maradona. O pior foi, segundo ele, no início dos anos 2000, em Punta del Este, quando Maradona «arriscou a morte após dias de todos os tipos de excessos».
«Ele era um génio. Êxtase e tormento. O Deus do futebol, mas também do entretenimento. Temos de voltar a Nápoles, a cidade mais bonita do mundo, porque é ela que explica Maradona. Uma nação inteira se curvou porque Diego transcendeu a bola. Numa época, Di Stefano foi o maior, noutra, Pelé, hoje ainda é Messi, mas Diego era único e diferente em todos os sentidos. João Paulo II disse-lhe uma vez: 'Você é mais famoso do que eu...'", resume.
Por fim, Coppola diz não saber se Maradona foi ou não «assassinado». «A única coisa que sei é que ele morreu da forma mais triste e solitária», lamenta.
