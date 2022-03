Afastado dos relvados desde finais de 2021 devido a problemas cardíacos, Sergio Aguero confessou ter ideia de voltar a jogar e revelou já ter recebido uma proposta de um clube da MLS.



«Ainda ontem passou-me pela cabeça que podia voltar a jogar. Os médicos disseram-me que tinha de ficar cinco ou seis meses sem atividade, mas já tenho vontade de voltar a treinar», admitiu, em entrevista à «TyC Spors».



«O Inter Miami contactou-me, mas recusei. Se volta a jogar daqui a dois anos? Veremos», acrescentou o ex-jogador, atualmente com 33 anos.



Aguero pendurou as chuteiras com 429 golos em 788 jogos e com 22 títulos no currículo: cinco ligas inglesas, uma Taça de Inglaterra, três Supertaças inglesas, seis Taças da Liga inglesa, uma Copa América, dois Mundiais de sub-20, uma Liga Europa, uma Supertaça Europeia, uma medalha de Ouro olímpica e uma Intertoto.