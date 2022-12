Pablo Aimar reagiu esta sexta-feira à conquista do Mundial 2022. O antigo jogador do Benfica, agora adjunto de Lionel Scaloni na Argentina, assinalou o feito com uma publicação nas redes sociais, onde constam fotografias com a família, a equipa técnica e os jogadores.

«Um obrigado enorme e de coração a todos que fizeram esta loucura deixar de ser um sonho... e se for, não nos acordem mais. Obrigado aos que nos apoiaram lá e aqui», escreveu Aimar.

A conta oficial do Benfica reagiu à publicação do antigo camisola 10 com um emoji de um apaluso.