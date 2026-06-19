Uma apresentadora de televisão e a sua equipa de produção foram despedidas depois de terem afirmado que o pai de Lionel Messi havia morrido. Logo de seguida, a família do astro argentino reagiu num comunicado, no qual desmentiu a informação e deu conta do real estado de saúde de Jorge Messi.

A Luzu TV decidiu demitir Florencia Peña pelo sucedido. Em comunicado, a emissora lamentou o sucedido e salientou que a situação foi «inadmissível».

«Inadmissível a difusão de informação sensível sem a devida verificação prévia. Por esse motivo, as autoridades da Luzu TV tomaram a decisão de desvincular todos os responsáveis envolvidos, e Florencia Peña tomará a decisão de dar um passo ao lado», pode ler-se.

Florencia Peña reagiu prontamente nas redes sociais com um pedido de desculpas à família Messi, assumindo a culpa.

«Peço perdão à família Messi pelo momento que imagino que esteja a viver. Fui apanhada de surpresa e assumi as notícias falsas. Estou bastante envergonhada por ter sido o veículo para esta dor. Assumo a responsabilidade de ter sido parte do erro, e foi por isso que decidi dar um passo ao lado e terminar a minha participação na Luzu TV», disse.

Depois do acontecimento, a família Messi emitiu um comunicado para desmentir os rumores, admitindo ter sentido «desconforto pela falta de sensibilidade, respeito e escrúpulos com que algumas pessoas trataram uma situação estritamente privada e familiar».