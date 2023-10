Aos 35 anos, Àngel Di Maria começa a contar os passos para o fim de carreira. O primeiro tem a ver com a saída da seleção campeã do mundo.

O jogador do Benfica afirmou, esta terça-feira, que pretende retirar-se do futebol internacional depois da próxima edição da Copa América, marcada para o final desta temporada.

A competição vai decorrer nos Estados Unidos, entre 20 de junho e 14 de julho, e deverá ser, se tudo correr como Di Maria tem planeado, a última em que ‘El Fideo’ marcará presença.

Desde a conquista do último Mundial, no Catar, que o jogador do Benfica vinha a deixar a ideia de que esta poderia ser a última época em que jogaria na seleção ‘albiceleste’.

Em entrevista ao programa ‘Todo Pasa’, da rádio Urbana Play, da Argentina, Di Maria foi claro: «a Copa América será a minha despedida, será a última competição. Vir para o Benfica deu-me a possibilidade de continuar a jogar na seleção, de jogar a um bom nível para ir à seleção. Gostaria de estar na próxima da Copa América, vou fazer tudo no clube para continuar a ser chamado à seleção e poder lá estar. Oxalá consiga estar. Depois, como tenho vindo a dizer, será a última presença», afirmou.