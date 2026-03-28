Argentina: Di María pode voltar a parar por lesão
Segundo a imprensa argentina, extremo argentino falha entre um a dois jogos
Ángel Di María pode falhar o próximo jogo do Rosario Central diante do Atlético Tucumán, bem como o duelo que marca a estreia da equipa na Libertadores frente ao Independiente del Valle, marcado para a madrugada de dia 5 de abril.
Segundo o Tyc Sports, o ex-Benfica poderá ser uma baixa para o emblema argentino, uma vez que tem enfrentado problemas físicos desde o jogo frente ao Newells Old Boys e poderá falhar entre um a dois jogos. Contudo, e apesar dos rumores, a verdade é que o argentino embora tenha não saído do banco na última jornada do campeonato, tem feito parte das opções do técnico Jorge Almirón.
O Rosario Central, antes da imprensa argentina avançar com a possibilidade de Di María estar ausente, colocou uma fotografia nas redes sociais na qual refere que o jogador «treina com normalidade».
Ángel Di María se entrena con normalidad en Arroyo Seco ✅#VamosCanalla 🇺🇦💪🏼 pic.twitter.com/e4qoyxJkki— Rosario Central (@RosarioCentral) March 27, 2026
Esta temporada, Ángel Di María soma quatro golos e duas assistências em dez jogos.