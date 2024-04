Depois de três jogos como treinador interino do San Lorenzo, Leandro Romagnoli foi confirmado como técnico principal da equipa argentina.

O antigo jogador do Sporting era até então treinador do conjunto de reservas do San Lorenzo e os detalhes do contrato não foram revelados.

«Queremos anunciar a todos os adeptos do San Lorenzo que decidimos escolher Leandro Romagnoli como treinador. Ele é a pessoa certa para iniciar um caminho desportivo diferente», anunciou o presidente da equipa, Marcelo Moretti.

«É uma oportunidade única para mim. Estou muito feliz. Temos um grande plantel. Estou feliz e agradecido. E, para ser sincero, sinto-me mais nervoso do que quando me estreei como jogador... Ser jogador é mais fácil: treina-se, toma-se banho e vai-se embora. Quando se é treinador, pensa-se mais durante a semana, é diferente. Mas os jogadores são os mais importantes, os que decidem e executam. Estou mais nervoso, mas vou superar isso", afirmou "Pipi" Romagnoli em conferência de imprensa.

Formado no San Lorenzo, o ex-médio jogou no Sporting entre janeiro de 2006 e agosto de 2009, altura em que regressou à equipa argentina, onde viria a terminar a carreira de futebolista.