Depois de, no mês passado, terem denunciado que não recebiam qualquer salário desde agosto, os jogadores do San Lorenzo decidiram, no início desta semana, não treinar como forma de protesto por não terem recebido as verbas referentes aos prémios pela qualificação para a próxima edição da Taça Sul-americana.

Concluída a temporada de 2025, o plantel do San Lorenzo tinha programado continuar a treinar até à próxima sexta-feira, dia em que os jogadores entrariam em férias, mas o atraso no pagamento do bónus mudou os planos dos atletas.

A greve dura há já dois dias e promete continuar até que seja encontrada uma solução para o problema.

O San Lorenzo, do qual o Papa Francisco era adepto, passa por uma grave crise financeira. Exemplo disso é o facto de o pagamento dos salários devidos aos jogadores desde agosto ter sido assegurado pela federação argentina de futebol.

Com o presidente do clube, Marcelo Moretti, acusado de ter recebido um suborno para contratar um atleta para os escalões de formação, o San Lorenzo já recebeu “luz verde” da federação para formar uma comissão administrativa que possa assumir os destinos do clube.