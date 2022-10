Os estádios argentinos têm alguns dos melhores ambientes do futebol mundial. Para se perceber o ambiente que os jogadores sentem e tudo o que veem quando entram em campo, o San Lorenzo decidiu colocar uma GoPro no peito de Adam Bareiro e o resultado é tremendo.



A câmara que o avançado paraguaio levava começou a filmar desde a entrada do túnel, onde se percebe o ambiente incrível que está no recinto que, provavelmente, faria tremer alguém pouco habituado a este tipo de recebimento. É possível ainda ver a saudação entre os jogadores das duas equipas assim como a da equipa de arbitragem.



O vídeo termina com um plano das bancadas lotadas e em clima de festa. Refira-se que o San Lorenzo venceu o Clássico frente ao Huracán por 1-0.



Veja tudo no vídeo que se segue: