Argentina: Verón e jogadores castigados por protesto contra equipa de Di María
Presidente do Estudiantes suspenso seis meses, enquanto os jogadores foram suspensos dois jogos por virarem as costas na guarda de honra ao Rosario Central
Presidente do Estudiantes suspenso seis meses, enquanto os jogadores foram suspensos dois jogos por virarem as costas na guarda de honra ao Rosario Central
A Associação de Futebol da Argentina (AFA) teve mão pesada com o Estudiantes, pelo protesto antes do jogo com o Rosario Central, no passado domingo.
Os jogadores que viraram costas durante a guarda de honra à equipa do ex-Benfica Ángel Di María foram castigados com dois jogos de suspensão na próxima competição oficial, enquanto Santiago Núñez não poderá usar a braçadeira de capitão durante três meses. Já o presidente do emblema de La Plata, o ex-jogador Juán Sebastián Verón, foi punido com seis meses de suspensão de todas as atividades relacionadas com futebol.
O clube também não se livrou de uma multa, que ascende os três mil euros.
O protesto dos jogadores do Estudiantes deve-se à decisão polémica da AFA em atribuir um troféu ao Rosario Central por ter sido a equipa com melhor desempenho na tabela anual.