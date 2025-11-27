A Associação de Futebol da Argentina (AFA) teve mão pesada com o Estudiantes, pelo protesto antes do jogo com o Rosario Central, no passado domingo.

Os jogadores que viraram costas durante a guarda de honra à equipa do ex-Benfica Ángel Di María foram castigados com dois jogos de suspensão na próxima competição oficial, enquanto Santiago Núñez não poderá usar a braçadeira de capitão durante três meses. Já o presidente do emblema de La Plata, o ex-jogador Juán Sebastián Verón, foi punido com seis meses de suspensão de todas as atividades relacionadas com futebol.

O clube também não se livrou de uma multa, que ascende os três mil euros.

O protesto dos jogadores do Estudiantes deve-se à decisão polémica da AFA em atribuir um troféu ao Rosario Central por ter sido a equipa com melhor desempenho na tabela anual.