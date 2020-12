O Argentino Juniors continua a homenagear Diego Armadno Maradona, falecido a 25 de novembro. O primeiro clube do antigo internacional argentino decidiu criar um santuário no interior do estádio que conta com relíquias oferecidas pelos devotos de D10S.



Inicialmente os objetos foram deixados no exterior do estádio por admiradores de «El Pibe». Porém, no início de dezembro, houve um pequeno incêndio e o clube decidiu construir um sítio próprio no interior do recinto com acesso ao público em geral.



Além disso, o Argentino Juniors decidiu desenhar o rosto de Maradona no círculo central do estádio que já tem o seu nome.



Enfim, a vida segue, mas a saudade permanece.