Um avião despistou-se ao final da manhã desta quarta-feira na aterragem no Aeroporto de San Fernando, em Buenos Aires, capital da Argentina. Segundo o jornal argentino Clarín, o piloto de 44 anos e o copiloto de 35 anos, únicos tripulantes, faleceram.

A aeronave, um Bombardier Challenger 300 LV-GOK, pertencia à família do presidente do River Plate, Jorge Pablo Brito. Tinha partido na manhã desta quarta-feira rumo a Punta del Este, no Uruguai, e fazia a viagem de volta à capital argentina.

Segundo o Clarín, o acidente deu-se pelas 13h19 locais (16h19 em Portugal) e as causas ainda estão a ser investigadas. Porém, de acordo com o mesmo jornal, o avião realizou uma aterragem mais longa do que o normal e não parou a tempo, acabando por chocar contra uma zona de casas junto ao aeroporto. O piloto ainda terá tentado levantar voo para evitar o choque, mas sem sucesso.

Os corpos de Martín Fernández Loza (piloto) e de Agustín Orforte (copiloto) foram encontrados dentro do avião, que ficou em chamas após a colisão contra a área residencial.

Fontes municipais, segundo o Clarín, adiantaram que pelo menos três casas foram afetadas, mas que os danos deram se na parte frontal das mesmas e não afetaram as estruturas dos edifícios. Três carros estacionados no local também ficaram em chamas.

Não há, até ao momento, registo de mais óbitos além do piloto e do copiloto, mas um homem de 73 anos, proprietário de uma das casas, foi transportado ao hospital e uma mulher foi assistida no local.

«Estamos a uma avenida do aeroporto. Vimos pela janela que [ndr: o avião] se despistou e explodiu. E vimos, com as câmaras da loja, que não parou, seguiu em frente e bateu na cerca», contou Tomás, um comerciante próximo do aeroporto, ao Todo Noticias.