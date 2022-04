Foi através de comunicado oficial que o Boca Juniors assumiu uma primeira reação ao incidente entre «Toto» Salvio e a esposa, Magalí Aravena, que acusa o jogador de atropelamento.

O emblema argentino tem um Departamento de Inclusão e Igualdade, e é por essa via que se coloca, antes de mais, à disposição de Magalí e da justiça argentina, no sentido de alcançar um esclarecimento relativamente ao caso.

No comunicado, o Boca Juniors «ratifica o seu compromisso absoluto com questões de género e igualdade».

Mais à frente o emblema de Buenos Aires também refere estar à disposição de Salvio para o acompanhamento necessário ao caso.

O casal estará separado novamente, mas ao deslocar-se à residência conjugal, alegadamente com o intuito de falar com o Salvio, Magalí terá encontrado este com outra mulher, no carro.

«A denunciante colocou-se à frente do automóvel no sentido de pedir para falarem e nesse momento o Sr. Salvio, com a intenção de deixar o local, começa a avançar, tendo atingido a denunciante com a roda dianteira do veículo na perna direita», refere a queixa.

O antigo jogador do Benfica é acusado de «lesões em contexto de violência de género», e é procurado pelas autoridades argentinas.

O advogado de Salvio já veio garantir que o jogador vai apresentar-se voluntariamente e provar a sua inocência.

O canal Todo Noticias revelou imagens vídeo do incidente:

O momento em que o carro com Salvio abandona o local: