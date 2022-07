Em conferência de imprensa marcada para esta segunda-feira, o Boca Juniors anunciou que Hugo Ibarra vai continuar a ser o treinador principal.

O antigo jogador do FC Porto sucede a Sebastián Battaglia, que saiu após a eliminação da Taça Libertadores.

Ibarra já orientou a equipa no jogo com o San Lorenzo, disputado no fim de semana, e no qual o Boca Juniors saiu derrotado por 2-1, mas agora é confirmado no cargo.

«Estou muito feliz. A verdade é que gosto muitíssimo deste clube, como todos sabem. Deu-me mais do que eu esperava. Como jogador dei tudo por esta camisola, até à última gota, e agora tenho um papel importante, um desafio bonito pela frente, como treinador», disse Ibarra, apresentado ao lado de Jorge Bermúdez, antigo jogador do Benfica, que é agora diretor do Boca Juniors.