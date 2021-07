Está aberta uma guerra entre Sebastián Villa e o Boca Juniors. O colombiano recolheu todos os seus pertences, até as botas levou, na última quinta-feira e esta manhã não se apresentou nas instalações do emblema «xeneize» para treinar, relata a imprensa argentina.



O avançado de 25 anos tomou esta decisão depois do clube argentino ter recusado uma proposta do Club Brugge. O colombiano pretende sair para a Bélgica e recusa-se a treinar com os seus colegas.



O vice-presidente, Juan Román Riquelme, insiste em recusar as propostas do campeão belga pelo cafetero. Segundo a imprensa argentina, o Boca Juniors disse três vezes 'não' ao Brugge, o que deixou Villa insatisfeito.



Esta não é a primeira vez que Villa entra em conflito com a direção do Boca. Em 2020, o clube já tinha afastado o futebolista do restante plantel após a sua companheira o ter acusado de violência doméstica.



Ajudado pelo técnico Miguel Angel Russo, Villa voltou a recuperar o seu espaço na equipa e a relação com os responsáveis diretivos melhorou significativamente. No presente ano civil, o atacante marcou nove golos em 36 partidas e exibiu-se a bom nível.



O braço de ferro começou e fontes do Boca Juniors, citadas pelo jornal «Olé», acreditam que dificilmente Villa se voltará a apresentar para treinar.