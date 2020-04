Joan Capdevila lembrou a cuspidela de Aimar num Valência-Deportivo da Corunha, quando ambos jogavam em Espanha. O espanhol e o argentino jogaram juntos depois no Benfica, mas o tema, pelos vistos, não foi abordado.

«O Aimar era um jogador com muita qualidade. Num Valência-Deportivo da Corunha, houve uma confusão e ele cuspiu-me. O árbitro não viu. Uns anos depois, fomos colegas no Benfica e não lhe disse nada, mas ele também não pareceu lembrar-se. O Saviola era um goleador», disse, em entrevista ao jornalista Nacho Rivarola, da ESPN.

O antigo lateral recordou ainda o receio de enfrentar Lionel Messi. «Quando vinha de frente, a primeira coisa em que pensava era pedir a substituição, depois rezava e pedia que tivesse um dia mau ou estivesse doente. É um orgulho enfrentá-lo, seria ainda melhor na minha equipa», revelou.

Campeão do Mundo pela Espanha em 2010, Capdevila admitiu que não quis acreditar quando levantou o troféu.

«Ter a Taça do Mundial nas mãos é apaixonante, quando pude tocar nela e beijá-la foi incrível. Via, quando era pequeno, na televisão, e quando a levantei não conseguia acreditar, até hoje continuo a não acreditar, foi um momento inesquecível que ficará gravado em mim. Imagina, o Messi é o melhor do mundo e não tem um Mundial, e eu, que não sou metade do que ele é, ganhei.Com trabalho, entusiasmo e ilusão podem conseguir-se coisas, não é necessário ser uma estrela para conseguir um título», finalizou.