Carlos Bilardo, campeão do mundo pela Argentina, está infetado com Covid-19.



O técnico de 81 anos vive no bairro de Almagro, em Buenos Aires, onde surgiu um surto nos últimos dias. Após um teste negativo, o treinador argentino teve um teste positivo à Covid-19.



Bilardo sofre de síndrome de Hakim-Adams, um problema neurológico, e no ano passado esteve hospitalizado em estado grave. Para já, o técnico que orientou a albiceleste até ao título no México'86 está assintomático.



Retirado há vários anos, Bilardo orientou o Estudiantes, o Deportivo Cali, as seleções de Colômbia, Guatemala, Líbia e Argentina, o Sevilha, o Boca Juniors e o San Lorenzo.