Carlitos Tévez pendurou as botas já há quatro anos, em 2021, depois de mais um regresso apoteótico ao Boca Juniors, mas ainda não desistiu da ideia de organizar um jogo de despedida, com alguns dos melhores jogadores com quem jogou ao longo da carreira, com destaque para Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.

O avançado tem vindo a adiar a realização deste último jogo devido à falta de disponibilidade dos jogadores que pretende convidar, mas revelou agora, numa conversa na plataforma de streaming Olga, que quer fazer o jogo até ao final do ano e já escolheu, inclusivamente, o palco para juntar os amigos: o incontornável La Bombonera, o estádio do Boca Juniors em Buenos Aires.

Carlos Tévez jogou com alguns dos melhores craques a nível mundial nos últimos vinte anos, uma vez que, além do Boca Juniors, jogou no Cortinthians, West Ham, Manchester United, Manchester City e Juventus.

O antigo jogador já escolheu o palco e também já definiu praticamente as duas equipas que pretende juntar em campo, a começar pelos guarda-redes: «Van der Saar de um lado, Buffon do outro». Quanto aos centrais, «vamos trazer o Rio Ferdinand, Vidic, Chiellini, Bonucci», enquanto, nas laterais, não poderá faltar Patrice Evra, «o meu irmão».

Depois, Carlos Tévez quer ainda juntar Pirlo, Paul Scholes e Juan Riquelme.

Quanto ao ataque, além de Wayne Rooney, Tévez está determinado em juntar os dois «monstros» que marcaram o futebol mundial nos últimos anos, em carreiras paralelas, mas sempre como adversários.

Tévez jogou com Cristiano Ronaldo no Manchester United e com Lionel Messi, ao longo de mais dez anos, na seleção da Argentina e diz que mantém contacto com os dois. «O Léo vem. E vamos trazer também o Cristiano. Se for preciso, vou buscá-lo pessoalmente», destaca ainda o antigo avançado, agora com 41 anos, que quer juntar os dois craques na mesma equipa.

