A Associação Argentina de Futebol (AFA) e a Associação Argentina de Futebolistas (FAA) assinaram esta quinta-feira um acordo que permite aos clubes prolongarem os contratos dos jogadores por seis meses.

«Tendo em conta a situação excecional que o mundo inteiro está a enfrentar devido à pandemia da covid-19, a AFA assinou um acordo com a FAA, que confere aos clubes a possibilidade e a liberdade de estenderem os contratos em vigor com os jogadores de futebol pelo prazo mínimo de seis meses», referiu em comunicado o órgão dirigente do futebol argentino.

Os contratos devem ser assinados em julho e terem o dia 31 de dezembro como data de término mínima obrigatória. Sergio Marchi, presidente da Associação Argentina de Futebolistas, tinha alertado para o facto de 2 mil contratos de jogadores expirarem em junho.

A AFA suspendeu a temporada 2019/20 e ainda não há data estipulada para o retorno dos campeonatos.