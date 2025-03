Nicolás Otamendi é um dos 33 pré-convocados para os jogos deste mês da seleção da Argentina.

O capitão do Benfica integra a lista de Lionel Scaloni, que também incluiu Lionel Messi e reservou várias surpresas, tais como a inclusão de Claudio Echeverri, que recentemente se juntou ao Manchester City e Francisco Ortega (Olympiakos). Benjamín Domínguez e Santiago Castro, que jogam no Bolonha, também foram pré-convocados, assim como Nico Paz e Máximo Perrone, do Como.

Nehuén Pérez, defesa-central do FC Porto, ficou de fora desta lista, que será reduzida mais tarde.

A campeã do Mundo defronta o Uruguai a 21 de março, em Montevideu. Cinco dias depois, recebe o Brasil em Buenos Aires. Os dois jogos correspondem à fase de apuramento sul-americano para o Mundial 2026.