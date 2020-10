Diego Maradona está em isolamento profilático após um dos seus guarda-costas ter apresentado sintomas da covid-19.



Segundo a imprensa argentina, D10S não tem qualquer sintoma da doença e vai realizar o teste de despite à covid-19 esta quinta-feira.



Lembre-se que ainda este mês, Maradona testou negativo ao novo coronavírus depois de ter estado em contacto com um jogador do Gimnasia que estava infetado.



Prestes a cumprir 60 anos, Maradona é um doente de risco face aos problemas de saúde que tem.