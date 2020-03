Paraguaio naturalizado argentino, Danilo Ortiz joga no Godoy Cruz e vive uma situação insólita, provocada pela pandemia Covid-19: é o único hóspede de um hotel onde os donos deixaram de aparecer e os funcionários vão apenas para cumprir funções básicas de assistência...ao jogador.

«Os donos do hotel em que estou deram-me as chaves do meu apartamento e da entrada principal e foram para as respetivas casas», contou o central. Ortiz voltou a Mendoza, Argentina, após uma série de empréstimos e, sem habitação própria na cidade, ficou a morar numa unidade hoteleira.

O jogador do Godoy Cruz vive com a esposa e recebe, de forma espaçada, a assistência dos empregados do hotel. «Há 17 pisos e foram-se embora todos os turistas. Estamos isolados há nove dias, mas é tudo pelo cuidado de todos», contou o defesa à CNN Radio Argentina, para concluir: «À noite não saio, só se fosse louco! Estou sozinho num edifício de 17 andares!»