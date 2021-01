O Defensa y Justicia, da Argentina, é o novo vencedor da Taça Sul-Americana, depois de ter vencido o Lanús, do mesmo país, por 3-0, na final disputada no Estádio Mario Kempes, em Córdoba (Argentina).

A equipa orientada por Hernán Crespo, antigo internacional «albiceleste», adiantou-se no marcador ao minuto 34, com um golo de Adonis Frías.

Braian Romero aumentou a vantagem ao minuto 62, ao aproveitar um mau atraso de Alexis Pérez para o guarda-redes, e Washington Camacho fechou as contas já em período de compensação.

Este é o momento mais alto da história do Defensa y Justicia, um clube fundado em 1935 mas que só em 2014 chegou ao principal escalão do futebol argentino, no qual se mantém até agora (em 2018/19 foi vicecampeão).