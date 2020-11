A noite começou com lágrimas e acabou em festa, mas sempre com Maradona na mente e no coração.

No primeiro jogo após a morte de Diego, o Gimnasia foi ganhar ao reduto do Vélez Sarsfield, por 1-0, e conseguiu assim homenagear aquele que era o seu técnico (embora já afastado nas últimas semanas devido aos problemas de saúde).

O tributo antes do apito inicial foi muito emotivo, e alguns jogadores do Gimnasia acabaram mesmo por chorar.

O protocolo da Liga argentina determina agora que as equipas entrem em campo com uma camisola de homenagem a Maradona, com as cores da seleção argentina, mas Lucas Barrios, internacional paraguaio do Gimnasia, vestiu uma camisola oficial autografada por Maradona.

Um golo de Max Coronel (22m) garantiu a vitória do emblema de La Plata, celebrada no balneário aos saltos, com os jogadores a cantar o tema «La mano de Dios», imortalizado por Potro Rodrigo.

Para lembrar Maradona, que tantas vezes dançou no balneário para festejar conquistas.