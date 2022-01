Dentro de campo, os jogos da qualificação sul-americana para o Mundial 2022 costumam ser quentinhos, mas essa tensão às vezes ultrapassa até as quatro linhas.

Em declarações aos jornalistas após a vitória da Argentina frente ao Chile, Rodrigo de Paul queixou-se do ambiente que os chilenos criaram à volta da seleção albiceleste.

«Nem nos deixaram ir à casa de banho quando saímos do avião. Cortaram-nos o ar condicionado, não tivemos água e fizeram sons com as sirenes toda a noite», começou por dizer, citado pelo Goal.

«Não estou a dizer que é certo ou errado, mas, como argentino, temos de dar todo o conforto possível às equipas que vão jogar ao meu país e temos de ganhar dentro de campo, é aí que se joga», acrescentou.