A Federação Argentina de Futebol (AFA) decidiu atribuir o título de campeão da Liga Profissional ao Rosario Central, do ex-Benfica Ángel Di María. A decisão foi tomada esta quinta-feira, após uma reunião com dirigentes do futebol argentino.

🏆 Rosario Central campeón de Liga 2025

En la reunión de Comité Ejecutivo de la #LPF se decidió, por unanimidad, instalar el título de “Campeón de Liga” al equipo que más puntos haya sumado en la Tabla General. También por resolución del Comité Ejecutivo de la LPF, se decidió… pic.twitter.com/ubYqUD5brg — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) November 20, 2025

O Rosario Central conquistou o título por ter sido a equipa com melhor desempenho na tabela anual, somando 66 pontos - 18 vitórias, 12 empates e duas derrotas - mais quatro do que o Boca Juniors.

A comitiva do clube esteve presente na sede da Liga Profissional, em Puerto Madero, para receber o troféu. Entre os representantes encontravam-se Di María, o capitão Jorge Fatura Broun, o treinador Ariel Holan, a vice-presidente Carolina Cristinziano e o presidente Gonzalo Belloso, que prestou declarações à saída do edifício.

«Este é um projeto trabalhado ao longo de vários anos para recuperar um título anual que reconheça a equipa mais consistente da época. Junta-se agora ao Apertura, ao Clausura e ao Troféu dos Campeões, permitindo que o campeão anual volte a ser oficialmente distinguido», explicou o dirigente.

«É totalmente merecido para um clube que liderou desde a primeira até à última jornada, somou mais pontos do que qualquer outro e perdeu apenas dois jogos durante todo o ano. Sentimo-nos muito felizes e orgulhosos. Este tipo de competição fazia falta e o futebol argentino precisava de recuperar este formato anual», acrescentou Belloso.

Este troféu não constava inicialmente do regulamento dos Torneios da Liga de 2025, que previam apenas três competições oficiais: Apertura, Clausura e Troféu dos Campeões. Segue um modelo semelhante ao utilizado na MLS, onde a equipa com mais pontos na fase regular é distinguida com o Supporters Shield.

O título assume um significado especial para Di María, que regressou este ano ao Rosario Central e conquista deste modo o primeiro troféu pelo clube de formação.

O emblema argentino, com este título, eleva para oito o número de estrelas que figuram no emblema.