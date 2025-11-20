A Federação Argentina de Futebol (AFA) decidiu atribuir o título de campeão da Liga Profissional ao Rosario Central, do ex-Benfica Ángel Di María. A decisão foi tomada esta quinta-feira, após uma reunião com dirigentes do futebol argentino.

O Rosario Central conquistou o título por ter sido a equipa com melhor desempenho na tabela anual, somando 66 pontos - 18 vitórias, 12 empates e duas derrotas - mais quatro do que o Boca Juniors. 

A comitiva do clube esteve presente na sede da Liga Profissional, em Puerto Madero, para receber o troféu. Entre os representantes encontravam-se Di María, o capitão Jorge Fatura Broun, o treinador Ariel Holan, a vice-presidente Carolina Cristinziano e o presidente Gonzalo Belloso, que prestou declarações à saída do edifício.

«Este é um projeto trabalhado ao longo de vários anos para recuperar um título anual que reconheça a equipa mais consistente da época. Junta-se agora ao Apertura, ao Clausura e ao Troféu dos Campeões, permitindo que o campeão anual volte a ser oficialmente distinguido», explicou o dirigente.

«É totalmente merecido para um clube que liderou desde a primeira até à última jornada, somou mais pontos do que qualquer outro e perdeu apenas dois jogos durante todo o ano. Sentimo-nos muito felizes e orgulhosos. Este tipo de competição fazia falta e o futebol argentino precisava de recuperar este formato anual», acrescentou Belloso.

Este troféu não constava inicialmente do regulamento dos Torneios da Liga de 2025, que previam apenas três competições oficiais: Apertura, Clausura e Troféu dos Campeões. Segue um modelo semelhante ao utilizado na MLS, onde a equipa com mais pontos na fase regular é distinguida com o Supporters Shield.

O título assume um significado especial para Di María, que regressou este ano ao Rosario Central e conquista deste modo o primeiro troféu pelo clube de formação.  

O emblema argentino, com este título, eleva para oito o número de estrelas que figuram no emblema.

RELACIONADOS
Di María: «Já falei com o Paredes para treinarmos o Rosário Central e Boca»