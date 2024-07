A Argentina garantiu, na noite de quinta-feira (já madrugada desta sexta-feira em Portugal), o apuramento para as meias-finais da Copa América, ao vencer o Equador, com recurso ao desempate por penáltis (4-2), após o empate 1-1 registado no final dos 90 minutos.

O herói do jogo acabou por ser o guarda-redes Emiliano Martínez, ao defender duas grandes penalidades, num desempate que abriu com um penálti «à Panenka» de Lionel Messi ao ferro e que terminou com Nicolás Otamendi a fazer o pontapé decisivo que confirmou o apuramento. Di María foi suplente não utilizado.

Em Houston, os argentinos chegaram à vantagem aos 35 minutos, por Lisandro Martínez. Messi bateu um canto na direita, Alexis MacAllister desviou de cabeça ao primeiro poste e Lisandro Martínez desviou para o fundo da baliza, também de cabeça, à vontade, ao segundo poste.

O 1-0 manteve-se até bem perto do apito final, mas o Equador chegou ao empate por Kevin Rodríguez, um minuto para lá dos 90: John Yeboah cruzou na direta e Kevin Rodríguez desviou de cabeça fora do alcance de Emiliano Martínez. Antes, o conjunto comandado pelo espanhol Félix Sánchez já tinha ameaçado antes, num penálti que Enner Valencia desperdiçou, atirando ao poste, aos 62 minutos.

O jogo terminou com 1-1 no marcador e foi para as grandes penalidades – não há prolongamento nesta fase – e aí brilhou o guarda-redes argentino Emiliano Martínez, para qualificar os comandados de Lionel Scaloni.

“Dibu” apareceu, como já tinha feito na última Copa América (nas meias-finais, com a Colômbia) e no Mundial 2022 (nos quartos de final, com os Países Baixos, e na final, com a França), desta vez também em socorro de Messi, que abriu a série com um penálti «à Panenka» à barra.

O guarda-redes do Aston Villa parou depois os segundo e terceiro remates equatorianos, de Ángel Mena e Alan Minda, enquanto, entre os argentinos, mais nenhum falhou: faturaram Julián Álvarez, MacAllister, Montiel e o benfiquista Otamendi, que selou o 4-2 final. Yeboah e Jordy Caicedo marcaram.

Os equatorianos, que procuravam igualar a presença nas meias-finais de 1993, ficam pelo caminho. A Argentina segue na defesa do título e aguarda adversário saído do jogo entre Venezuela e Canadá.