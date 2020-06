[artigo atualizado às 17h05]



Diego Armando Maradona renovou contrato e vai continuar no comando técnico do Gimnasia mais uma temporada, garantiu o seu representante.



«O Diego continuar no futebol argentino deixa-me muito contente. Ele está muito feliz, era o que queria. Chegámos ao entendimento que tanto a direção do clube como o corpo técnico queriam», assegurou Christian Bragarnik, citado pela TyC Sports.



Bragarnik adiantou ainda que toda a equipa técnica «vai continuar no clube». «A questão dos jogadores vai ser resolvida de forma individual. Diego quer que continuem todos e a direção disse que vai tentar fazer-lhe a vontade se estiver dentro das suas possibilidades. O Diego estava muito contente com o grupo que montou», referiu.



D10S chegou ao Gimnasia em setembro de 2019 e deixou do clube volvidos dois meses, acabando por regressar dois dias depois.



Entretanto, o Gimnasia oficializou a renovação de contrato de Diego Maradona até 2021.