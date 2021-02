Diego Maradona gravou milhares de vídeos em vida, mas há um divulgado esta terça-feira, que está a causar grande impacto. O vídeo foi gravado após D10S ter tido alta médica na sequência da operação ao hematoma subdural.



«Estou amolgado, mas tudo bem», ouve-se o antigo jogador dizer na casa no Bairro de San Andrés, em Buenos Aires, enquanto tomava a sua refeição.



«Sabes que não gosto disso, mas quando estou com gente boa saio da minha toca. Um beijo Luque... Leopoldo Jacinto Luque», acrescentou Diego, supostamente dirigindo-se ao seu médico.



Veja as imagens divulgadas pela Crónica TV: